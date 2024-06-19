Войско Польское осталось безоружным из-за помощи Украине
Армия Польши испытывает серьезные проблемы с военной техникой из-за помощи Украине.
Об этом экс-президент Польши Бронислав Коморовский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это была гигантская помощь, которая до сих пор не компенсирована Войску Польскому, если говорить о технике, переданной Украине. Мы до сегодняшнего дня испытываем проблемы из-за нарушенных военных запасов для мобилизационных потребностей. У нас целые дивизии, которым не хватает нужного количества танков и пушек», – сказал Коморовский.
Он признался, что на Украине сейчас воюет много польских добровольцев.
По его словам, польские власти сознательно разоружали свою армию, «чтобы связать Украину с западным миром, а потом усиливать перед российской угрозой». Коморовский надеется, что в Киеве об этом не забудут.
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