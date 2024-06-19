Войско Польское осталось безоружным из-за помощи Украине

Елена Острякова.  
19.06.2024 11:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Армия Польши испытывает серьезные проблемы с военной техникой из-за помощи Украине.

Об этом экс-президент Польши Бронислав Коморовский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия Польши испытывает серьезные проблемы с военной техникой из-за помощи Украине. Об этом экс-президент...

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«Это была гигантская помощь, которая до сих пор не компенсирована Войску Польскому, если говорить о технике, переданной Украине. Мы до сегодняшнего дня испытываем проблемы из-за нарушенных военных запасов для мобилизационных потребностей. У нас целые дивизии, которым не хватает нужного количества танков и пушек», – сказал Коморовский.

Он признался, что на Украине сейчас воюет много польских добровольцев.

По его словам, польские власти сознательно разоружали свою армию, «чтобы связать Украину с западным миром, а потом усиливать перед российской угрозой». Коморовский надеется, что в Киеве об этом не забудут.

 

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