Вокалист ТНМК: «Рука Кремля» отговорила западных толстосумов от помощи ВСУ
Видные западные деятели и олигархи, вроде американского предпринимателя Илона Маска, не спешат оказывать активную финансовую помощь воюющей Украине.
Об этом в эфире «Общественного радио» заявил один из лидеров украинской группы «Танок на Майдане Конго» Александр Сидоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Илон Маск поднимает цену на «Starlink» для Польши и Украины, хотя сначала да, влил много денег. Кто его знает, кто ему на ухо присел. Сначала была одна позиция у человека, а теперь…», – возмутился Сидоренко.
По его убеждению, из-за «происков Москвы» заграничные толстосумы не спешат давать деньги Киеву.
«У нашего врага есть специальная служба, которая капает на уши богатым людям, которые могут на что-то повлиять. У меня один знакомый, миллионер, сначала деньги давал, а потом кто-то из кацапов ему на ухо присел, и всё, перестал давать деньги.
Просто начал говорить, что зачем помогать Украине, если всё равно не верит в её победу. Живёт он в Испании», – пожаловался киевский рэпер.
Спасибо!
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