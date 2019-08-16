Вокруг мэра Житомира сжимается криминальное кольцо

16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Житомире одному из заместителей городского головы Сухомлина сообщено о подозрении в невыполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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“Под процессуальным руководством прокуратуры области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту невыполнения заместителем Житомирского городского главы своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия”, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2017 году тендерным комитетом под председательством в то время начальника управления здравоохранения Житомирского городского совета, были определены победители конкурса по закупке за бюджетные средства диагностического оборудования для трех больниц на общую сумму почти 5,2 млн грн.

Однако, как установлено досудебным расследованием, при определении победителей были нарушены требования п. 2 ст. 3 Закона Украины “О публичных закупках” по соблюдению режима экономии использования бюджетных средств, а также принципа максимальной экономии и эффективности осуществления закупок.

В частности, председателем тендерного комитета не внесено предложение по учету при закупке требований о соблюдении законодательства по ценообразованию на медицинские изделия, которое регулируется государством в соответствии с рядом постановлений Кабинета Министров Украины. Такими противоправными действиями бюджету нанесен ущерб на сумму почти 790 тыс грн.

Также в Житомире правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств во время закупок медицинских изделий одним из подразделений Житомирского горсовета.

“Детективы главка Нацполиции Житомирской области совместно с оперативниками регионального УЗЭ под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили механизм присвоения и растраты бюджетных средств при закупках медицинских изделий одним из подразделений Житомирского горсовета”, — говорится в сообщении отдела коммуникации областной полиции.

По данным следствия, должностные лица одного из управлений мэрии во время организации и закупки медицинских изделий не проконтролировали эффективное и экономное использование бюджетных средств, предназначенных для закупки медицинских изделий в лечебные учреждения областного центра.

Такая служебная халатность дала возможность субъекту хозяйственной деятельности незаконно завладеть средствами выделенной субвенции и бюджета на сумму около 800 тыс. гривен.

По состоянию на 16 августа объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 367 ч.2 УК Украины (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины двум лицам — руководителю предприятия и служащему Житомирского городского совета.