Вокруг Москвы и Питера появились анклавы, где не говорят по-русски

В России нужно положить конец практике бесконтрольного привлечения мигрантов, как дешевой рабочей силы, заявил юрист и военный волонтер Павел Селекзянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках своей деятельности мне приходилось, в том числе, сталкиваться, как представитель потерпевшей стороны, с преступниками из Средней Азии. В той же Московской области огромное количество преступлений совершается мигрантами из Средней Азии, и они совершают это между собой, на стройках, на бытовом уровне. Для них это элементарно, просто в рамках выяснения отношений: кто-то кому-то сказал что-то нехорошее, тот взял арматуру и пробил голову. Его судья спрашивает напрямую, вы же мусульманин? Он говорит: «да, я мусульманин, я читаю Коран». Так в Коране сказано не убей! «А я его не убивал, я его ударил». Ну так, он же умер, ты его убил. «Ну да, но он не мусульманин». Как он не мусульманин, он же твой соплеменник? «Но он меня оскорбил, значит, он не мусульманин». Каждый третий жизнь себе ломает. У них дом, семья, абсолютно никогда ни к чему не привлекался. Просто бытовой конфликт, и это для них явление нормальное», – рассказал юрист в эфире телеканала «Крым 24».

У мигрантов нет потребности и стремления интегрироваться в чужое для них общество. Они живут в своей культуре, традициях, и если общество эти традиции уважает, то мигранты к обществу уважения не испытывают.

«У них есть чёткое восприятие своих и чужих. Мы для них чужие. Поэтому никаких сантиментов нет. Он действительно может реально испытывать страх за себя, потому что к нему могут применить физическое насилие. Ему больно, ему страшно. Что касается других, ему не важно. Для него на самом деле прийти, расстрелять, всё равно, что по куклам бить, это чужие, чужих не жалко. Без всяких сантиметров. Мы говорим про радикально настроенных людей, и у них есть градация в голове», – пояснил аналитик.

«Начинать надо, прежде всего, с большого бизнеса, который является основным потребителем мигрантов. Вокруг этого бизнеса сформировано огромное количество чиновников, которые десятилетиями курируют эту проблему. И по большому счёту, проблема только в одном: мы сами создаём внутри своей страны бесконтрольное привлечение этих людей. И, самое главное, что эти люди, не имея контроля, создают внутри нашей страны параллельное общество. Московская область, город Котельники. Там новые микрорайоны, где по-русски вообще не говорят. Там не то, что местного населения нет – там действительно анклавы. И в Московской области, Ленинградской области, вокруг крупных городов-миллионников уже существует анклавы», – подытожил Селекзянов.