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22.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, Конфликт, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Украина
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Вокруг Приднестровья заваривается горячая политическая каша

Новости Украины

Россия ускоряет процесс приднестровского урегулирования из-за действий Украины.

Такое мнение на сайте Regional Trends Analitics высказывает молдавский политолог Сергей Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство индикаторов указывает на то, что заклинившие шестерни приднестровского урегулирования были приведены в действие усилиями России. Для чего?

Сохраняющееся напряженное состояние в отношениях Москвы и Киева, как и следовало ожидать, создает широкое гравитационное поле, которое постепенно втягивает в себя различных региональных и международных игроков. Кишиневу не удастся так легко избежать даже частичного вовлечения в общерегиональный контекст. Поэтому ему, так или иначе, придется держать ответ перед ключевыми западными столицами, а также Киевом», – пишет Чебан.

Он указывает на то, что Украина стянула в последнее время дополнительные военные силы к границе с Молдовой, прежде всего, к приднестровскому участку и организовала там временные блокпосты по примеру 2014 года.

«Главные поводы кроются в итогах недавних совместных визитов молдавской и приднестровской делегаций в Москву, где, по всей видимости, был принят ряд принципиальных решений, которые уже имеют вполне осязаемое проявление. В первую очередь, обращает на себя внимание тот факт, что по некоторым прямым и косвенным сигналам Кишинев и Тирасполь на минувшей неделе практически деблокировали работу Объединенной контрольной комиссии.

Оригинально смотрится вчерашняя встреча главных переговорщиков Ольги Чеботарь и Виталия Игнатьева, которые провели первую очную встречу в Бендерах, отказавшись от традиционной площадки Миссии ОБСЕ. То есть, подальше от внимательных взоров международных участников, вовлеченных в переговорный процесс. Скупые и практически идентичные по своему содержанию комментарии сторон органично вписываются в генеральную линию Москвы», – пишет молдавский экспрет.

Он отмечает, что на этом фоне заметно возрос интерес западных эмиссаров и к Молдове, и к Приднестровью. Тирасполь с визитом посетил посол Великобритании, глава Миссии ОБСЕ Клаус Нойкирх, а также Глава Делегации Европейского Союза Петер Михалко. В течение ближайшего месяца в Молдову ожидается визит посредников и наблюдателей в переговорном процессе, а также заместителя председателя комитета по внешней политике немецкого Бундестага Даниэлы де Риддер.


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