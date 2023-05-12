Вокруг России формируется антизападный блок – Сивков

События во время Парада Победы в Москве показали, что вокруг России формируется блок союзных антизападных государств.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Москву приехали семь президентов стран, которые представляют ключевые плацдармы для удара по России. И это говорит о том, что на этих плацдармах тенденции позитивные. В прошлый День Победы такого не было… даже Пашинян приехал.

Это говорит о том, что в настоящее время вокруг России формируется блок, противостоящий объединённому Западу. Запад это хорошо понимает, и из-за этого паникует», – отметил Сивков.