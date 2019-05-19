Вокруг сбора помощи воюющему Донбассу разгорелся коррупционный скандал

19.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

Объявив о начале упрощённой выдачи российских паспортов населению ЛДНР, российская власть дала понять, что на фоне невменяемой позиции Киева игры закончены, и для отколовшегося региона открыты пути к воссоединению с Россией. Это одновременно означает и начало конца «палестинизации» республик, где с самого начала происходила масса мутняка с гуманитарной помощью, сборами и кадровыми вопросами.

После гибели в результате теракта народного лидера ДНР Александра Захарченко, кадровые и политические проблемы в республике не только обострились, но и давно требуют их экстренного решения.

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Когда, например, затрагиваются экономические проблемы региона, люди не понимают, почему в воюющей республике национализированными предприятиями управляют какие-то мутные коммерческие структуры.

Не менее остро стоит и вопрос с кадрами. Не секрет, что лидеры ЛДНР состоят преимущественно из обычных людей, выдвинутых в переломный для молодых республик период.

В 2014 году старая местная власть «регионалов» готова была сколько угодно прогибаться под бандеровцами, предпочитая сливать народное восстание, чтобы только удержаться на плаву, и поэтому требовала срочной замены.

Новое руководство, пришедшее в кабинеты зачастую прямиком из окопов, не обладало необходимыми знаниями и опытом, и, по законам смутного времени, в него проникло множество случайных людей, прилипал и замаскировавшихся врагов.

От этих людей руководство республик старается очиститься, но есть отдельные непотопляемые экземпляры.

В социальных сетях сейчас разгорелся скандал вокруг так называемых «всадников апокалипсиса МММ», крепко засевших в верхних эшелонах власти ДНР, гражданах Российской Федерации Крамаре и Муратове.

Один из Смоленской, а другой из Курской области, являлись местечковыми прорабами строительства новой «пирамиды» Мавроди, но на этот раз «честной», поскольку от окучиваемых граждан более не скрывалось, что их втягивают в очередной лохотрон со всеми вытекающими. Дело было в начале «десятых», когда многие прохвосты вынуждены были уехать из России из-за угрозы разбирательств.

В 2012 году Муратов с группой «единомышленников» нарисовался на берегах Ганга, где, обернувшись в белые одежды, принялся разводить на бабло местных кшатриев и вайшья под брендом Mavrodi Mondial Moneybox.

В мае 2013 года группа была арестована полицией штата Ассам по подозрению в присвоении мошенническим образом $2,6 млн. В изоляторе Муратов объявил голодовку и был выпущен под залог гуманными индусами. Делец тут же покинул Индию, чтобы возникнуть в Донецке всё с теми же идеями строительства «пирамид фараона Мавроди».

Крамар попал в Донбасс, не пытая удачи в наскоках на дальние огороды, где и встретился с Муратовым. На YouTube выложено множество роликов, красноречиво рассказывающих о работе Муратова и Крамара в Донецке в качестве вербовщиков «партии МММ», обещающих публике мировое господство под водительством Сергея Пантелеича Мавроди.

Первое официальное упоминание о Муратове и Крамаре, как «официальных представителях ДНР», приходится на май 2014 года, когда в стенах Международного фонда славянской письменности и культуры прошел круглый стол «Россия и ДНР – дорожная карта стабилизации», но в общем потоке информации внимания на это событие не обратили.

В том же горячем мае 2014 года подготовка к референдуму о государственном суверенитете Донбасса (по понятным причинам) происходила в авральном режиме. Уже шли бои ополченцев с частями ВСУ и нацистскими батальонами под Славянском и Краматорском, в Донецком аэропорту шуровали украинские танки, а в глубинке каратели запугивали население и расправлялись с представителями новой власти, чтобы сорвать народное волеизъявление – жить отдельно от прибандеренной Украины.

Само собой, что все силы властей и актива недавно провозглашённых народных республик были брошены на реализацию референдума, так что внимание уделялось только ему и сопутствующим проблемам. Чтобы предотвратить злоупотребления, неизбежные в подобной чехарде, существовала практика заверения документов тремя подписями, всеми сопредседателями временного правительства ДНР.

Так в чем смысл разгоревшегося в донецких соцсетях скандале? Если верить, например, публикации в блоге экс-советника правительства ДНР Романа Манекина, весной 2014 года, никого не представляющие два акробата из «партии МММ», Муратов и Крамар, вооружённые документом от несуществующего «Президиума ДНР», с печатью и одной подписью, выдвинулись гастролировать по городам и весям Российской Федерации, вводя в заблуждения власти и народ России, сочувствующий своим братьям и сёстрам в Донбассе, загребая густую финансовую и материальную помощь от имени ничего не подозревающей народной республики.

Сейчас, судя по публикациям в соцсетях и Telegram-каналах, этот скандал вновь на слуху в Донбассе. Граждан ДНР интересует, куда делась собранная от их имени Муратовым и Крамаром помощь россиян, поскольку «трудовая деятельность» подручных Мавроди доверия не внушает.

Общественность интересуется – правда ли, что именно тот Крамар занимает сейчас место вице-председателя исполнительного бюро правящей партии «Донецкая республика»?

И Муратов, как утверждают его критики, тоже в шоколаде. Он как Фигаро – трудится попеременно – то в Курске, то в Донецке. В Курске Муратов разрабатывает финансовые схемы с модными в настоящее время собственными криптовалютами под замаскированным слоганом МММ «Мы Меняем Мир», Change The World Together. А в Донецке, как поговаривают, Муратов ведёт приём граждан в бывшем кабинете Захарченко, в здании, известном как «Алтай».

Так вот, у граждан ДНР, а в ближайшей перспективе граждан Российской Федерации, в последний год скопилась масса вопросов, выплёскиваемых в форумах и пабликах, где обсуждается жизнь и проблемы непризнанных республик. В связи с тем, что деляги из МММ являются гражданами РФ, люди переадресуют свои вопросы к компетентным органам: проводилась ли проверка деятельности данных граждан, которых обвиняют в сборе на территории России денег на основании сомнительных документов? Есть ли отчёты о дальнейшей судьбе десятков миллионов рублей, собранных якобы в помощь жителям Донбасса? Дана ли оценка их действий согласно действующему законодательству?

Вопросы требуют незамедлительных ответов, чтобы у сторонников и продолжателей дела Русской весны была твёрдая уверенность, что любая инициатива снизу, любая социально востребованная идеология и любой патриотический подъем русских территорий не будут извращены, оболганы и дискредитированы прилипалами и авантюристами всех мастей.