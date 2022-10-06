Вокруг Тихановской снова бульбасрач – в Киеве напряглись

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Новости Украины

Два белорусских эмигранта провели пикет в Варшаве у литовского посольства против свамопрозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской, которая в эти дни в очередной раз посещает польскую столицу.

Пикетчики объявили Тихановскую агентом ФСБ и «Газпрома», вредящим гражданскому обществу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Они считают, что она присвоила себе победу на «фейковых выборах».

«Литовско-белорусский народ считает эту особу политической аферисткой-мошенницей. Правительство Жемойтии (имеется ввиду Литва – ред.) предоставило ей убежище, чтобы спрятать от белорусов в изгнании, потому что она КГБ-ФСБ не нужна, только белорусы имеют к ней претензии», – заявил пикетчик.

Он потребовал возбудить уголовное дело по факту присвоения государственных денег «газпромовским офисом Тихановской». Имелся в виду грант на 400 тыс евро в год, выделенный белорусской оппозиционерке.

«Медийная особа Тихановская годами проводит промосковскую политическую деятельность и психично-информационные спецоперации по уничтожению гражданского общества в Литве и Белоруссии. Старалась распиарить на Западе белорусов как промосковских людей, таких москалей. Тем самым она нарушала безопасность всего восточно-европейского региона, так как содействовала превращению территории Белоруссии в военную базу московитов. Государственная помощь Жемойтии Тихановской рассматривается как грязная политика. Если посмотреть на состав конторы Тихановской, только мы насчитали 5 человек с российскими паспортами. Она даже Лукашенко перещеголяла. Служили в КГБ, в ГБОПиК, в лукашенковской армии, на пропагандистском телевидении. Просто ФСБ» – зачитал пикетчик петицию, которую затем передал в посольство.

Не вполне адекватный пикетчик видимо имел в виду громкий скандал, разразившийся в сентябре в связи с обнаружением российского гражданства у «министра обороны» Тихановской Валерия Сахащика. Нужно отметить , что он получил эту должность в результате склоки белорусских эмигрантов, часть которых выступила против самопровозглашенного лидера. Чтобы умиротворить недовольных, Тихановская сформировала в августе «кабинет».

Сахащик – бывший комбриг ВДВ и создатель спецназа «Черный орел». После отставки он устроился директором польской строительной компании в Гродно. В феврале бывший комбриг потряс сослуживцев, выложив в интернете антироссийское и «антивенное» обращение. Он пообещал Тихановской сформировать и вооружить суперсовременным оружием армию и повести ее на Минск. По этому поводу он уже провел переговоры в Минобороны Украины.

Но тут в редакцию американского «Радио Свобода» доброжелатели прислали фото российского паспорта «министра обороны». Поднялся скандал, Сахащик принялся оправдываться, что получил документ еще в 1992 году, забыл о нем, но теперь готов официально отказаться от «вражеского» гражданства.

Белорусские журналисты считают, что склерозом военный не страдал, а просто получал пенсию в России (она выше белорусской). Сахащику припомнили и то, что его фирма строила объекты в Калининграде и даже заливала фундамент под Погранинститут ФСБ РФ.

В интернете появилась повестка из калининградского военного комиссариата, якобы выписанная Сахащику в рамках частичной мобилизации. Правда это или фейк, но, как говорят в Киеве, давно сторонящимся Тихановской, решили свернуть контакты и с ее «министром обороны».

Это создает серьезные проблемы белорусскому «правительству в изгнании», поскольку кураторы сейчас увязывают его финансирование с украинской тематикой. Вот почему Тихановская, выступая на Варшавской форуме по безопасности, срочно предложила Украине наладить сотрудничество со своим «объединенным переходным кабинетом».

«Уже стало понятно, что без свободной Белоруссии не будет безопасной Украины и безопасной Европы. Нам необходима украинская поддержка. Ничто не поможет Украине так, как ликвидация 1000 км враждебной белорусско-украинской границы. Мы обязаны вместе работать над созданием союза между Украиной и демократической Беларусью», – вещала Тихановская.