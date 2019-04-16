Вокруг украинского автомата «Малюк» разгорелся коррупционный скандал

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководителем компании-разработчика модернизированного автомата Калашникова «Малюк» работал человек, который проходит по делу «Воздушный экспресс» объявленного в розыск экс-чиновника времен Януковича Владислава Каськива.

Об этом говорится в публикации киевского издания from-ua.com.

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Журналисты выяснили, что на момент презентации «Малюка» и подписания контракта на поставку автоматов для Вооруженных сил Украины, компанией «Интерпроинвест» руководил Иван Радик.

«С октября 2016-го года и по сей день Радик находится под стражей по делу печально известного Владислава Каськива, скрывающегося сейчас в Панаме. Его обвиняют по ч.5 ст.191 КК — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Из материалов следствия известно, что компания „Сапфир Финанс“, директором которой был Иван Радик, получила 82 млн. грн. от ГП Нацпроект „Воздушный экспресс“. Следователи НАБУ выяснили, что указанные средства компания Радика перечислила фирмам с признаками фиктивности. По информации следователей, Иван Радик лично снял со счетов этих компаний 13,21 млн. грн. Эти средства, как утверждают детективы, были распределены между Радиком, и.о. директора „Воздушный экспресс“ и другими неустановленными лицами. Местонахождение части денег следствие до сих пор не установило», — пишет издание.

Также журналисты обратили внимание на то, что офис компании «Интерпроинвест», которая занимается разработкой оружия, расположенн в обычной квартире на Позняках, где проживает бенефициар фирмы Лариса Агаркова и ее муж Сергей Варибрусов, который является подписантом в той же компании.

«В 2010-2011 годах Варибрусов занимал должность Первого заместителя Председателя Наблюдательного Совета „Инновационно-промышленного банка“ (Инпромбанка). Членом наблюдательного совета указанного финучреждения был и Сергей Луговской, который сейчас является заместителем директора „Интерпроинвест“. В 2012 году в банк была введена ликвидационная комиссия, а впоследствии правоохранители начали следствие по поводу хищения работниками „Инпромбанка“ более 293 млн грн кредитных средств НБУ….В январе 2018 года стал известно, что столичная прокуратура подозревает экс-руководителя филиала „Инпромбанка“ в завладении средствами финучреждения на сумму 52 млн грн. Именно в связи с расследованием дела по хищению средств банка, по данным источников в правоохранительных органах, Варибрусов выехал из Украины и скрывался в ЕС», — добавляет издание.

Также журналисты выяснили, что производством «Малюка» занимается «Красиловский агрегатный завод», экс-руководитель которого Петр Королюк был арестован через два месяца после подписания контракта между компанией «Интерпроинвест» и Министерством обороны на поставку «Малюков» — в феврале 2016 года.

«Прокуратура установила, что начальник Управления технического обеспечения Воздушных сил ВС Украины, командир вместе с заместителем одной из воинских частей совместно с Королюком и заместителем начальника цеха „Красиловского агрегатного завода“ похитили 30 балочных креплений под крыло самолетов Су-24 для переноса авиационных бомб со складов воинской части, с целью их использования для выполнения контракта с Республикой Индия, стоимость которого составляет 18 миллионов долларов…. Королюк обратился к начальнику Управления технического обеспечения логистики командования Воздушных сил ВС Украины с просьбой о возможности хищения указанных изделий за денежное вознаграждение в размере около 1000 долларов за 1 изделие. В дальнейшем „Красиловский агрегатный завод“ после проведения ремонта украденных изделий планировал реализовывать их как новые изделия собственного производства по международному контракту по цене около 46 000 долларов за 1 изделие, тогда как согласно учетным данным воинской части остаточная стоимость одного изделия составляет 1654 гривны. Более того, следствие выяснило, что Королюк пытался подкупить военного прокурора и именно во время передачи взятки он был задержан», — добавляет издание.

Журналисты нашли контракт между Министерством обороны и ООО «Интерпроинвест», из которого стало известно, что стоимость «Малюка» составляет более 3000 долларов, что значительно выше по цене, если сравнивать предложения на рынке вооружения.