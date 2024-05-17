Волчанск? Да это никому не нужная точка на карте – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
17.05.2024 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Волчанск в Харьковской области, за который сейчас идут бои, – это всего лишь пункт на карте, который не имеет стратегического значения.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Волчанск в Харьковской области, за который сейчас идут бои, – это всего лишь пункт...

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По его мнению, потеря этого города не нанесет урона Украине.

«Волчанск – это не нечто стратегическое на данном направлении. Да, противник может его использовать как пункт, через который они могут осуществлять сосредоточение ресурсов и продолжать наступательную операцию. Но это локальный пункт на карте – и привязываться к нему нет никакого смысла пока что. Как будет ситуация развиваться дальше – посмотрим», – рассуждал он.

«Как мы уже неоднократно видели, очень сложно предусмотреть действия противника, потому что, кроме военной целесообразности – есть еще такое понятие, как политический заказ, то есть, насколько противник готов будет тратить свои резервы и ресурсы, атакуя населенный пункт, который имеет ограниченное тактическое значение.

Тем более, многие говорили, что Волчанск имеет номинальное политическое значение с той точки зрения, чтобы показать, что некий населенный пункт не уровня села или хутора был захвачен противником», – убеждал Грабский.

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