Волчанск остался без укреплений и резервов ВСУ – Бутусов

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 11:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


В начале российского наступления на Харьковщину в Волчанске, за который сейчас идут бои, не было подготовленных укреплений и резервов ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

В начале российского наступления на Харьковщину в Волчанске, за который сейчас идут бои, не...

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«За пограничниками не было вообще ничего, за рекой, которая разделяет Волчанск, – то есть меньшая часть Волчанска находится за речкой, а основная часть – по ту сторону, за рекой были развернуты выведенные на восстановление подразделения 57-й мотопехотной бригады с очень низкой комплектностью, но они в город и не должны были входить», – сказал эксперт.

«Кто должен был оборонять город? Непонятно. Лично то, что я видел – город Волчанск вообще не был подготовлен к уличным боям и к обороне в условиях российского наступления. В самом городе, на околице нет никаких линий обороны, никаких позиций, даже каких-то качественных полевых укреплений. И враг заходил в город абсолютно спокойно. Хочу вам сказать, что наших войск вечером уже 12 мая в городе Волчанск не было вообще», – заявил Бутусов.

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