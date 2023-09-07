Волчья неблагодарность: Молдова продолжает рвать связи с Россией и СНГ

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Молдова денонсирует ещё три соглашения с СНГ и одно с Российской Федерацией. Об этом объявила комиссия по внешней политике и европейской интеграции парламента Республики Молдова.

Одно из них – соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ при эвакуации своих граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – было подписано в Москве 12 апреля 1996 года. По мнению министерства внутренних дел, денонсация соглашения обусловлена его неприменимостью и неактуальностью, а также несоответствием действительности.

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Другим документом, которое Молдова собирается денонсировать, является Соглашение о профилактике йододефицита у населения государств-участников СНГ, заключённое в Минске 31 мая 2001 года. По заявлению минздрава РМ, данное Соглашение носит декларативный характер, и с момента вступления его в силу о каких-либо мерах по его реализации не сообщалось.

Кроме того, в рамках данного Соглашения Молдова не получила поддержки и сотрудничества в области профилактики йодного дефицита. Как сообщает молдавский минздрав, на данный момент в Молдова большинство мероприятий в области профилактики йодного дефицита осуществлялось при поддержке специалистов Глобальной йодной сети (IGN) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Члены комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение о денонсации Соглашения о сотрудничестве в области охраны здоровья, заключённого в Минске 26 июня 1992 года. По состоянию на дату вступления в силу Соглашения ни о каких мерах по реализации его положений не сообщалось, утверждает министерство здравоохранения Молдовы.

В то же время, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Молдова взяла на себя обязательства по переносу ряда директив ЕС в области охраны здоровья населения в национальное законодательство, что снижает необходимость действовать в рамках Соглашения СНГ.

Кроме того, на заседании в среду было утверждено консультативное заключение о денонсации Соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией о сотрудничестве между министерством национальной безопасности РМ и Службой внешней разведки РФ в области разведывательной деятельности от 18 апреля 1994 года.

По заявлению Службы разведки и безопасности Республики Молдова, «денонсация документа обусловлена наличием недостатков в сотрудничестве с российской стороной в области практической реализации Соглашения, в связи с чем считается целесообразным прекратить его действие».

Отметим, что министерство чрезвычайных ситуаций России неоднократно вывозило молдавских граждан из зон бедствия именно в соответствии с соглашением от 12 апреля 1996 года. В частности, в июне 2013 года 9 граждан Молдовы были вывезены бортом российского МЧС из Сирии. В этом году 13 молдавских граждан, включая 6 детей, были эвакуированы российским бортом из Судана.