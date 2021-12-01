Волга анонсирует «полный конец Зеленского», если тот не выполнит сегодняшнее обещание

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своём сегодняшнем выступлении перед парламентом пытался эксплуатировать идею рентного дохода, который будут получать все граждане Украины, но реализовать ее невозможно.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил бывший депутат ВР, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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Он считает, что по выступление в Раде в некоторой степени исправило положение дел после провального пресс-марафона, на котором президент рассказывал всякие глупости о госперевороте.

«Самым сильным пунктом в этом послании является даже не рассказ о внушительном инфраструктурном строительстве. Самый сильный пункт – это заявление о введении социально-экономического паспорта украинца. Это идея левых, левые Украины говорят об этом на протяжении 30 лет независимости. Каждому гражданину Украины предполагается открыть такой паспорт, каждому ребёнку до 18 лет будут накапливаться деньги с ренты от использования украинских недр. Это очень сильный аргумент», сказал Волга.

«И если на протяжении ближайшего года в этом смысле будут сделаны какие-то подвижки, если на счета детей реально будут капать какие-то деньги, это станет сильным ответным ударом на то наступление на Зеленского, которое сейчас ведут олигархи», – отметил политик.

«Зеленский сейчас пытается сказать каждому украинцу, что у того будут деньги если Зеленский останется президентом. Эта заявка сделана в середине каденции президента. Но это также означает, что если при приближении к завершению президентского срока эта заявка не будет реализована, то Зеленскому полный конец. Он не соберёт и 3%», – резюмировал Волга.