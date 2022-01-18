Волга: Уже все готово. Украину ждет новое кровопускание

Новости Украины

Первый день суда над экс-президентом Украины Петром Порошенко показал полную растерянность власти и ее неспособность действовать в рамках закона.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил бывший депутат Верховной рады, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Было принято политическое решение из-за того что власть боится нового майдана. Если бы решение принималось с юридической точки зрения, основываясь на уголовном кодексе, то статьями, по которым обвиняют Порошенко, предусмотрено содержание под стражей в качестве меры пресечения. Порошенко обвиняют по тяжёлым статьям, которые предусматривают длительные сроки заключения. Так что если бы решение принималось с юридической точки зрения, то Порошенко уже был бы за решёткой», – считает Волга.

По его словам, власть боится трогать Порошенко по понятным причинам.

«Во-первых, за него подписалась огромная тусовка из ЕС. Во-вторых, Порошенко – это самый эффективный антирусский президент на Украине, который вёл реальную войну с Россией. У него в этом смысле поддержка довольно серьезная. Кроме того, на данный момент, кроме Зеленского – он самый популярный политик в стране, который к тому же стремительно набирает вес», – добавил политик.

Он утверждает, что за экс-президентом стоят праворадикалы, которые готовы применять оружие.

«Вчера мы видели у здания суда ту же тусовку людей, которые были причастны к расстрелу на Майдане, которые, если верить расследованием итальянских журналистов, привели снайперов и расстреляли людей. Эти люди опять угрожают, и они угрожают дестабилизацией страны. У них один единственный способ борьбы за власть – бунт, убийство, Майдан», – говорит Волга.

Наш собеседник полагает, что власть сейчас пребывает в растерянности и не знает, что делать.

«Сейчас всё готово к Майдану, Порошенко к и Ахметов выступают ситуативным и союзниками. Я живу недалеко от районного центра в Киевской области, и я знаю, что здесь проведена практически полная мобилизация всех свидомых националистов с отбитыми мозгами, они все уже готовы, они уже получили первые платежи, и ждут, когда им надо ехать в Киев на Майдан. Они засиделись, после прошлого Майдана прошло много времени. И то же самое наверняка происходит по всей Киевской области», – отмечает экс-депутат.

«Людей готовят к новому кровопусканию. Киевская область уже во многом напоминает Западную Украину, за 8 лет тут проведена колоссальная обработка сознания. Кроме того, Зеленского сегодня ненавидят как правые радикалы, так и левые. Сегодня рекрутировать, особенно из состава бывших атошников, очень просто. Они голодные, злые и недовольные. То есть людей, которые готовы выступить, достаточно во всём регионе», – убежден политик.

«Так что сейчас мы стали свидетелями политической растерянности президента Зеленского, который не может поступать даже в рамках закона, однозначно требующего для Порошенко избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», – резюмировал Волга.