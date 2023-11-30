Волгоград движется к Сталинграду

Олег Кравцов.  
30.11.2023 09:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 474
 
Дзен, Местная власть, Общество, Политика, Россия


Местные власти Волгограда впервые перешли к практическим действиям о переименовании города в Сталинград.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

Местные власти Волгограда впервые перешли к практическим действиям о переименовании города в Сталинград. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«30 ноября на заседании Волгоградской облдумы будут рассмотрены поправки к региональному закону об административно-территориальном устройстве. В роли их соавторов выступили спикер думы Александр Блошкин, его первый заместитель Сергей Булгаков и лидеры четырех фракций Михаил Струк (ЕР), Тамара Головачева (КПРФ), Дмитрий Калашников (СЗРП) и Алексей Логинов (ЛДПР), что фактически гарантирует принятие проекта.

Документ уточняет механизм переименования населенных пунктов через выявление мнения граждан. В числе оснований для этого названа возможность «возвращения отдельным населенным пунктам наименований, широко известных в прошлом и настоящем», – говорится в статье.

При этом для муниципальных объектов вопрос будет решаться на местном плебисците, а вот для переименования Волгограда референдум должен быть общеобластным.

Издание утверждает, что спикер облдумы Александр Блошкин «считается главным лоббистом идеи переименования Волгограда в Сталинград».

«Именно с его подачи такую инициативу выдвинули ветеранские и другие организации, создавшие в декабре 2022 года общественный совет. В начале февраля 2023-го пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении Волгограду имени Сталина «в Кремле не обсуждают», после чего активность совета сократилась. Однако 17 ноября господин Блошкин сообщил, что сторонники переименования «проводили независимую, объективную социологию и людей «за» становилось все больше и больше», – отмечается в публикации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть