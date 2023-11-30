Волгоград движется к Сталинграду

Местные власти Волгограда впервые перешли к практическим действиям о переименовании города в Сталинград.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«30 ноября на заседании Волгоградской облдумы будут рассмотрены поправки к региональному закону об административно-территориальном устройстве. В роли их соавторов выступили спикер думы Александр Блошкин, его первый заместитель Сергей Булгаков и лидеры четырех фракций Михаил Струк (ЕР), Тамара Головачева (КПРФ), Дмитрий Калашников (СЗРП) и Алексей Логинов (ЛДПР), что фактически гарантирует принятие проекта.

Документ уточняет механизм переименования населенных пунктов через выявление мнения граждан. В числе оснований для этого названа возможность «возвращения отдельным населенным пунктам наименований, широко известных в прошлом и настоящем», – говорится в статье.