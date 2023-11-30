Волгоград движется к Сталинграду
Местные власти Волгограда впервые перешли к практическим действиям о переименовании города в Сталинград.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».
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«30 ноября на заседании Волгоградской облдумы будут рассмотрены поправки к региональному закону об административно-территориальном устройстве. В роли их соавторов выступили спикер думы Александр Блошкин, его первый заместитель Сергей Булгаков и лидеры четырех фракций Михаил Струк (ЕР), Тамара Головачева (КПРФ), Дмитрий Калашников (СЗРП) и Алексей Логинов (ЛДПР), что фактически гарантирует принятие проекта.
Документ уточняет механизм переименования населенных пунктов через выявление мнения граждан. В числе оснований для этого названа возможность «возвращения отдельным населенным пунктам наименований, широко известных в прошлом и настоящем», – говорится в статье.
При этом для муниципальных объектов вопрос будет решаться на местном плебисците, а вот для переименования Волгограда референдум должен быть общеобластным.
Издание утверждает, что спикер облдумы Александр Блошкин «считается главным лоббистом идеи переименования Волгограда в Сталинград».
«Именно с его подачи такую инициативу выдвинули ветеранские и другие организации, создавшие в декабре 2022 года общественный совет. В начале февраля 2023-го пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении Волгограду имени Сталина «в Кремле не обсуждают», после чего активность совета сократилась. Однако 17 ноября господин Блошкин сообщил, что сторонники переименования «проводили независимую, объективную социологию и людей «за» становилось все больше и больше», – отмечается в публикации.
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