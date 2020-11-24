Волгоградцы поплатились за опрометчивый отказ от московского времени

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

Волгоградская область вновь перейдет на московское время.

Законопроект об этом в первом чтении приняла сегодня Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2018 году состоялся переход региона в третью часовую зону. В текущем году областной думой был инициирован обратный переход на московское время в силу экономических, социальных и других причин. Негативные последствия от перехода на местное время особенно остро отмечаются в сфере перевозок и связи.

Переход на местное время показал негативное влияние на туристическую, транспортную и иные отрасли, для которых имеет значение единообразие в исчислении времени», — сказал представитель Волгоградской областной Думы Михаил Струк.

Изменение позволит увеличить суммарно за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра. Дополнительное светлое время в утренние часы важно для повышения производительности труда и успеваемости школьников.

«Из девяти учебных месяцев дети в основном всегда ходят в школу по темноте, с октября по март первые уроки проходят при искусственном освещении, что негативно сказывается на успеваемости. Научные эксперты сходятся в том, что вторая часовая зона для Волгоградской области совпадает с астрономическим природным временем, исчисляемым по положению солнца относительно земли», — пояснил Струк.

Напомним, в 2018 году за местное время высказались более 58% от числа проголосовавших жителей области. Однако затем в органы госвласти Волгоградской области поступило значительное количество обращений от жителей региона с жалобами о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени. Уже в 2020 году при проведении опроса значительная часть региона изменила своё время — за московское время проголосовало свыше 65% граждан.