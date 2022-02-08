Волкер: Байден напуган, что Россия может повторить успех с Крымом

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Новости Украины

Нынешние заявления администрации США о якобы неминуемом нападении России на Украину и призывы к своим гражданам покинуть территорию последней продиктованы страхом со стороны Штатов, что может повториться сценарий Крыма и Афганистана.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волкера, помня, как быстро Крым перешел в состав России и позор, с которым США выводили войска и своих граждан из Афганистана, правительство Штатов решило перестраховаться.

«Соединенные Штаты решили сделать очень громкое предупреждение относительно российской угрозы и, я думаю, это сделано специально, потому что мы не сделали этого, когда Россия захватила Крым. Запад был, будто бы растерян, и Россия просто захапала Крым, а мы только применили санкции и то, уже после событий, что было поздно. Думаю, это решение продиктовано, чтобы не разрешить повтор ситуации. Мы должны громко освещать эту угрозу, чтобы предотвратить ее воплощение… Потому что никто ничего быстро не сделал. Это первое, что пугает людей теперь, а другое – это катастрофа в Афганистане, где мы не смогли правильно предусмотреть как быстро падет правительство. Мы не проинформировали американских граждан, партнеров и афганцев, которые с нами сотрудничали, о том, что такое произойдет. Это создало хаотично-трагическое положение, которое мы все наблюдали по телевидению. Так что в этот раз целью была своевременность. Если что-то произойдет, мы заранее предупредили американцев», – заявил Волкер.