28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Волкер не увидел в Европе противников вооружения Украины

Специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер не видит в Евросоюзе какой-то значительной оппозиции помощи Украине для “повышения ее способности к самозащите”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал международным журналистам в Лондоне, отвечая на вопрос о якобы разногласиях между США и ЕС в вопросе предоставления Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает пропагандистский проект Радио “Свобода” Крым.Реалии.

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«Знаете, я провел много консультаций по всей Европе ‒ в частности с Францией и Германией как лидерами в „нормандском процессе“, с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая с Британией, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО… И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите», ‒ сказал Волкер.

Он привел пример, Великобритания, Канада, Польша, Литва ‒ члены ЕС ‒ нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.

«Вы должны помнить, что Украина является государством, имеющем конфликт на своей собственной территории. Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим ‒ помочь ей», ‒ добавил спецпосланник.