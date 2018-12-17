Волкер: перед выборами США снова вооружат Порошенко

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США объявят в ближайшие несколько месяцев о начале новых поставок оружия на Украину, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сообщил в понедельник, 17 декабря, во время брифинга для журналистов, сообщает “Голос Америки”.

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“У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах”, – заявил Волкер.

Он также добавил, что в декабре был запланирован его визит в Москву, однако из-за инцидента в Керченском проливе, который произошел 25 ноября, и пока Россия удерживает украинских моряков, условий для этого визита сейчас не существует. Волкер также напомнил, что из-за инцидента в Азовском море была отменена встреча президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.