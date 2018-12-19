Волкер похвалил украинского нацика, назвавшего США варварами и угрозой белой расе

19.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Американцы высоко оценили принятие Верховной радой закона о разминировании и пообещали рассмотреть вопрос о 125 миллионах долларов военной помощи.

Об этом, открывая сегодняшнее заседание украинского парламента, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера я провёл встречу со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером, мы обговорили последствия российской агрессии в Керченском проливе. Я известил наших американских союзников, что мы не можем позволить того, чтобы Россия объявила Азовское море своим внутренним и призвал США приложить максимум усилий, чтобы освободить наших моряков из российского плена.

Также хочу проинформировать, что США высоко оценили принятие Верховной радой закона о противоминной деятельности, а также мы проговорили о поддержке США Украины, а конкретно о новом вооружении для сдерживания российской агрессии. По словам Волкера, США имеют намерение поддерживать обороноспособность Украины и уже через несколько недель в январе в Конгрессе будет рассматриваться вопрос о передачи следующих 125 миллионов долларов военпомощи для Украины», – рассказал Парубий.

«Союзники рядом с нами, плечом к плечу против российской агрессии, и я уверен, вместе победим», – добавил спикер.

Примечательно, что ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Парубий жестко критиковал США.

«Молодые люди с растрепанными и грязными волосами, в рваных джинсах, которые пропагандируют разврат и пацифизм — это результат экспансии в Украину американского образа жизни, либеральной идеологии», – писал Парубий в социал-националистическом сборнике «Погляд справа».

При этом он также позволял себя расистские выпады в адрес США.

«Россия и США являются двумя центрами мондиализма, которые, собственно, и стремятся уничтожить европейский дух, как враждебный своей сущности. Стремятся уничтожить идентичность европейских наций. Но они не понимают — варвары могут временно победить, могут многое уничтожить, но европейский дух, дух белой расы они не уничтожат. Варвары приходят и уходят, а Европа остается Европа как центр мировой духовности и цивилизации, Европа свободных наций», – писал Парубий.