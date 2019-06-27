Волкер похвалил Украину
Россия должна принять меры для укрепления прекращения огня на Донбассе, передает корреспондент ПолитНвигатора.
Об этом в Twitter сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
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Разведение сил Украины и ЛНР в Донбассе Волкер назвал «хорошим шагом Украины».
«Теперь Россия обязана принять меры для укрепления прекращения огня», — написал он. А также добавил, что Москва “должна приложить усилия к отводу тяжелого вооружения”.
Ранее спецпредставитель Госдепа заявил, что согласен встретиться с российскими властями, если те захотят добиться прогресса в решении конфликта на востоке Украины.
Как сообщал ПолитНавигатор, в среду, 26 июня, в районе Станицы Луганской ВСУ и народная милиция ЛНР начали разведение сил, прописанное в минских соглашениях.
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