27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Мнение, Россия, США, Украина
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Волкер похвалил Украину

Россия должна принять меры для укрепления прекращения огня на Донбассе, передает корреспондент ПолитНвигатора.

Об этом в Twitter сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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Разведение сил Украины и ЛНР в Донбассе Волкер назвал «хорошим шагом Украины».

«Теперь Россия обязана принять меры для укрепления прекращения огня», — написал он. А также добавил, что Москва “должна приложить усилия к отводу тяжелого вооружения”.

Ранее спецпредставитель Госдепа заявил, что согласен встретиться с российскими властями, если те захотят добиться прогресса в решении конфликта на востоке Украины.

Как сообщал ПолитНавигатор, в среду, 26 июня, в районе Станицы Луганской ВСУ и народная милиция ЛНР начали разведение сил, прописанное в минских соглашениях.

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