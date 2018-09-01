01.09.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Украина
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Волкер пообещал Украине помощь США в укреплении флота и ПВО



Вашингтон готов обсуждать дальнейшие поставки оружия на Украину, чтобы укрепить военно-морской флот и противовоздушную оборону, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил газете «Гардиан» спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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«Они теряют солдат каждую неделю, защищая собственную страну. И в этом контексте для Украины естественно укреплять свои военные силы, заниматься самообороной и естественно искать помощи. И естественно, что другие страны должны им помогать», — сказал К.Уолкер в интервью «Гардиан».

«Мы можем поговорить с Украиной, как мы бы сделали и с любой другой страной, о том, что ей нужно (для укрепления армии — Ред.). Я думаю, что речь может зайти о военно-морском флоте… Я думаю, что также нам нужно будет рассмотреть и вопрос противовоздушной обороны», — добавил он.

Курт Волкер также заявил в интервью, что между Россией и США все еще существует значительное расхождение в позиции по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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