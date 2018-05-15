15.05.2018, Славянск, Владимир Гладков

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Волкер посмотрел на нацистский украинский лозунг и расчувствовался

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер посетил разрисованную нацистским лозунгом «Украина превыше всего» стелу на въезде во временно подконтрольный украинской стороне Славянск.

После чего американец выдал проникновенную речь о вине России в гражданской войне.

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Соответствующую запись он опубликовал в своем Twitter, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вернулся в Донбасс, чтобы больше узнать о гуманитарных последствиях российской агрессии на востоке Украины. Боевые действия только наносят вред людям по обе стороны линии фронта. Мы настаиваем на прекращении конфликта и призываем Россию к ответу. Люди заслуживают мира», – написал Волкер.