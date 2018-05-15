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Волкер посмотрел на нацистский украинский лозунг и расчувствовался
Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер посетил разрисованную нацистским лозунгом «Украина превыше всего» стелу на въезде во временно подконтрольный украинской стороне Славянск.
После чего американец выдал проникновенную речь о вине России в гражданской войне.
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Соответствующую запись он опубликовал в своем Twitter, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я вернулся в Донбасс, чтобы больше узнать о гуманитарных последствиях российской агрессии на востоке Украины. Боевые действия только наносят вред людям по обе стороны линии фронта. Мы настаиваем на прекращении конфликта и призываем Россию к ответу. Люди заслуживают мира», – написал Волкер.
Спасибо!
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