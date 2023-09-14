Волкер предложил обсудить действие 5-й статьи НАТО – чтобы принять Украину, но не вводить войска

Ради членства Украины в НАТО может быть пересмотрена 5-я статья коллективного договора Альянса, чтобы исключить необходимость отправлять войска членов блока «под Донецк».

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Волкера, страны-члены Альянса могли бы договориться о том, как они будут действовать, чтобы не подставлять своих военных под российские пули, но в то же время, принять Украину в свой состав.

«Проблема состоит в получении такого согласия – согласятся ли союзники принять Украину пока еще длятся бои или пока Россия все еще оккупирует территорию. Они переживают, что тогда странам НАТО придется направлять войска непосредственно в Украину, чтобы воевать на передовой против России, и это может перерасти в намного более широкую войну, потому они не хотят принимать Украину в НАТО, пока продолжается война. Это не означает, что они не могут. Чтобы так произошло, нужно изменить их мнение, потому что они боятся этой более широкой войны.

О чем бы я спорил, так это 5-я статья договора НАТО. В 5-й статье сказано, что нападение на одного является нападением на всех. На агрессию против страны-члена НАТО нужен коллективный и индивидуальный ответ. Тут не сказано, какой это ответ, потому есть большое поле для дискуссий, что же это такое… Если мы вдумчивые люди, мы можем вместе поговорить со странами НАТО и Украиной и выяснить, что 5-я статья означает для Украины, что тут должно произойти.

Я не думаю, что это должно означать, что Нидерланды будут отправлять свои войска к Донецку, чтобы воевать на линии фронта против россиян. Это может означать все, на что мы согласимся и на что согласится Украина», – рассуждал Волкер.