Волкер предложил Украине закрыть глаза на потерю территорий

Анатолий Лапин.  
08.08.2025 09:59
В рамках урегулирования конфликта на Украине можно молчаливо признать потерю контроля над частью регионов. Главное при этом – не признать их официально и принять Украину в ЕС.

Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «Times Radio», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во-первых, закрепить непризнание российской оккупации. Одно дело объявить перемирие и молчаливо признать, что Россия оккупирует часть Украины, а другое – признать это как российскую территорию. Этого не должно произойти.

Чтобы избежать давления с целью отказаться от территорий, которые Россия еще не захватила, нужно убедиться, что европейские государства готовы оказать военную и финансовую поддержку, чтобы предотвратить будущие нападения России, и ускорить вступление Украины в ЕС, чтобы Украина могла быстрее восстановиться экономически и стать сильнее», – заявил Волкер.

