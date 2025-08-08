Волкер предложил Украине закрыть глаза на потерю территорий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В рамках урегулирования конфликта на Украине можно молчаливо признать потерю контроля над частью регионов. Главное при этом – не признать их официально и принять Украину в ЕС.

Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «Times Radio», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

