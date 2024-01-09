Волкер призвал обрушить всю мощь американского оружия по России

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Американцам нужно выдать Украине всё возможное вооружение и оборудование и благословить Киев на нанесение ударов по всей территории России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из участников программы, украинский политтехнолог, бывший крымчанин Тарас Березовец посетовал на то, что США до сих пор не поставили Украине «определённые важные и необходимые виды вооружений».

«К сожалению, да. Причина в том, что в США есть ощущение, что поставки такого оружия приведёт к эскалации конфликта с Россией. Это может произойти горизонтально, когда Россия вступит в прямую конфронтацию с США и НАТО. Или вертикально, когда Россия применит ядерное оружие. Мы пытаемся откалибровать этот потенциальный риск эскалации», – ответил Волкер.

При этом он подчеркнул, что сам категорически не согласен с такой логикой.

«Владимир Путин уже бы пошёл на эскалацию, если бы мог. Если мы думаем, что он каким-то образом сдерживает масштабы своих атак, мы себя обманываем. Путин делает всё, что может, чтобы уничтожить Украину. И не стоит ограничивать себя в том, что мы предоставляем Украине. Я бы пошёл ещё дальше, я считаю, нам не просто надо снять ограничения с любых типов оружия и оборудования. Нам надо поменять подход, когда мы просим Украину не использовать американское оружие по территории России. Нам надо это изменить и сказать: атакуйте только военные объекты на территории России», – призвал американский «дипломат».