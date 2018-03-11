11.03.2018, Брюссель, Анастасия Самойлова

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Волкер признал, что без русских в Донбассе ничего не получится

Ситуация вокруг американского плана по вводу миротворческой миссии ООН в Донбасс зашла в тупик.

Об этом специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил журналистам на Брюссельском форуме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мяч на российской стороне. Мы представили наше видение миротворческой миссии как в плане географии, так и в плане мандата, мы подробно обсудили это с россиянами. В январе во время встречи с Сурковым было сказано, что они это приняли к сведению, и они разработают собственные предложения для нас, чтобы их обсудить и назначить новую встречу. С тех пор мы ничего от них не слышали, но надеюсь, что это произойдёт очень скоро», – сказал американский дипломат.

Отвечая на вопрос, как изменится ситуация после выборов в РФ, Волкер заявил, что «возможность сделать мир действительно находится в руках россиян». При этом посол считает, что «есть две вещи, которые следует принять во внимание».

«Если цель этого – попытка повлиять на Украину, сделать её более пророссийской, то был достигнут обратный эффект – страна стала более объединённой, ориентированной на Запад, более национальной, более антироссийской, чем она когда-то была. Во-вторых, если Путин думал, что это не будет много стоить (если мы говорим о вторжении в Грузию, которое почти ничего не стоило России), то если он думал, что здесь (в случае с Украиной) будет так же, в этот раз он ошибся», – отметил Волкер.

Отметим, что по сообщениям СМИ, в самое ближайшее время Курт Волкер намерен посетить Украину и отправиться в Донбасс