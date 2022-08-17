Волкер призвал к ударам по территории России американским дальнобойным оружием

17.08.2022  13:57 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 652
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

Украина должна атаковать российскую территорию, а США должны дать ей для этого дальнобойное оружие.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна атаковать российскую территорию, а США должны дать ей для этого дальнобойное оружие....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Волкер заявил, что сейчас США запрещают бить по России американским оружием.

«Что говорит Белый дом? Они не хотят, чтобы Украина наносила удары по территории России. Они должны воевать с российскими войсками в Украине, но не атаковать Россию. Я считаю, что это очень несправедливая и неразумная политика, потому что Россия может сидеть на собственной территории и бросать ракеты и бомбы на города, такие, как Харьков, что она, собственно, и делает. А Украина должна иметь возможность противостоять и защищаться от этого.

Но, если вы применяете такую логику, то Украина может ударить по России артиллерией малой дальности, если захочет. Но украинцы не хотят этого, потому что дали слово Соединённым Штатам, что не будут использовать их оружие для ударов по территории России.

Но тем временем, на украинской территории находятся российские войска, которые находятся в порядка 80 километров от линии фронта, и Украине нужны боеприпасы большой дальности, чтобы преследовать эти российские силы, особенно в Крыму», – заявил Волкер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть