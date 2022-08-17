Волкер призвал к ударам по территории России американским дальнобойным оружием

Украина должна атаковать российскую территорию, а США должны дать ей для этого дальнобойное оружие.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Волкер заявил, что сейчас США запрещают бить по России американским оружием.

«Что говорит Белый дом? Они не хотят, чтобы Украина наносила удары по территории России. Они должны воевать с российскими войсками в Украине, но не атаковать Россию. Я считаю, что это очень несправедливая и неразумная политика, потому что Россия может сидеть на собственной территории и бросать ракеты и бомбы на города, такие, как Харьков, что она, собственно, и делает. А Украина должна иметь возможность противостоять и защищаться от этого.

Но, если вы применяете такую логику, то Украина может ударить по России артиллерией малой дальности, если захочет. Но украинцы не хотят этого, потому что дали слово Соединённым Штатам, что не будут использовать их оружие для ударов по территории России.

Но тем временем, на украинской территории находятся российские войска, которые находятся в порядка 80 километров от линии фронта, и Украине нужны боеприпасы большой дальности, чтобы преследовать эти российские силы, особенно в Крыму», – заявил Волкер.