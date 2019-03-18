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18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Крым, Политика, Украина
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Волкер рассказал о военной катастрофе

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер не допускает возможности возврата Украине Крыма военным путем, передает корреспондент “ПоллитНавигатора”.

«Не может быть возврата Крыма силой, — заявил он в ходе телефонной пресс-конференции в понедельник. — Это было бы военной катастрофой», сообщает пресс-служба Белого дома.

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Вместе с тем он высказал мнение, что «надо хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время».

США и страны Евросоюза продолжат политику ужесточения санкционного режима против России в связи с ситуацией на Украине, заверил Волкер.

«Мы будем продолжать видеть то, что мы наблюдали в течение последних нескольких лет — периодическое ужесточение санкций, если ситуация продолжит оставаться такой, как есть», — сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность введения новых санкций против РФ.

Напомним, что вчера президент Украины Пётр Порошенко в эфире ахметовского телеканала «Украина» заявил, что намерен вернуть Крым, сразу, как только он будет избран на новый срок в качестве главы государства. При этом он не намерен ни с кем «торговаться и договариваться».

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