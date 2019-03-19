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19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Крым, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина
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Волкер рекламирует сайт об “агрессии РФ” на русском языке

Сайт об “агрессии России в Украине” теперь доступен на русском языке, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в своем Twitter.

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“Посетите наш сайт, чтобы узнать об агрессии России в Украине. Теперь доступно на русском языке”, – написал дипломат.

Информация на ресурсе приводит хронологические события от событий в Крыму ы мартк 2014 года и начала войны в Донбассе в 2014 году до задержания украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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