Волкер: США будут втягивать Украину в НАТО без спешки

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Киев и Альянс еще не готовы к этому, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое заявление сделал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью близкого к экс-премьеру Украины Евгению Марчуку киевскому изданию «День».

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«Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии», — сказал он в интервью.

«Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины», — добавил Курт Волкер.

Он также отметил, что США хотели бы видеть движение в направлении членства Украины в Альянсе и поиск двусторонних договоренностей.

Согласно последнему опросу, около половины граждан Украины скорее позитивно относятся ко вступлению страны в Европейский Союз, и почти 40% — к интеграции в НАТО.