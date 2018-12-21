Волкер: США будут втягивать Украину в НАТО без спешки
США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Киев и Альянс еще не готовы к этому, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Такое заявление сделал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью близкого к экс-премьеру Украины Евгению Марчуку киевскому изданию «День».
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«Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии», — сказал он в интервью.
«Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины», — добавил Курт Волкер.
Он также отметил, что США хотели бы видеть движение в направлении членства Украины в Альянсе и поиск двусторонних договоренностей.
Согласно последнему опросу, около половины граждан Украины скорее позитивно относятся ко вступлению страны в Европейский Союз, и почти 40% — к интеграции в НАТО.
Метки: Курт Волкер, НАТО, Украина
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