Волкер: США запретили Украине вести мирные переговоры

16.11.2022  14:48 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Колониальная демократия, Россия, США, Украина
Новости Украины

Администрация США дала отмашку Киеву о том, что сейчас не время для переговоров и нужно отказаться от подобной риторики.

Об этом во время дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация США дала отмашку Киеву о том, что сейчас не время для переговоров и...

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По мнению Волкера, в США не видят условий для переговоров с Россией, потому и запретили говорить об этом.

«Действительно, звучат определенные голоса о том, что нужно проводить переговоры раньше или позже. Но, думаю, администрация четко заявила, что такие разговоры нужно остановить и четко определила, что сейчас не время для переговоров. Путин не готов к переговорам, а президент Зеленский четко определил условия, которые он видит, что Россия должна оставить всю территорию Украины. Это условие, которое четко определено для переговоров.

Так же, как и выплата репараций, привлечение к ответственности всех, кто совершал военные преступления и так далее.

Так что ситуация такая – после визита в Киев Джейка Салливана Украине нужно было просигнализировать, что она готова к переговорам. Но сейчас ситуацию исправили как в Вашингтоне, так и в Киеве. То есть, сейчас не время для переговоров», – заявил Волкер.

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