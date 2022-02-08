Волкер: У НАТО нет обязательств перед Украиной

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Новости Украины

У НАТО нет никаких обязательств перед Украиной, поэтому Альянс не будет защищать ее в случае боестолкновения с Россией.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волкер подчеркнул, что статья 5 Устава НАТО о коллективной защите будет включена только в том случае, если нападение произойдет на одну из стран Альянса.

«Вы указываете на отсутствие двузначности. С позиции безопасности я понимаю, почему НАТО это делает. Потому что мы ищем потенциальную гарантию, что статья 5 как железная стена, как твердая скала. Если вы атакуете члена НАТО, Альянс встанет на защиту одномоментно. Делая так, НАТО сигнализирует, что не будет делать этого ради страны, которая не является членом Альянса. А Украина – такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней», – сказал дипломат.

«Проблема в том, что это, вроде бы, дает «зеленый свет» потенциальному агрессору относительно Украины. НАТО же ничего делать не будет. Именно потому это причина, почему они не хотят двузначности», – заявил Волкер.