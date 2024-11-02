Волкер: Украину принудят к заморозке в 2025 году, США надо сосредоточиться на Китае

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Есть огромная вероятность того, что перспективы Украины – это заморозка и гарантии безопасности от НАТО на уровне страны ЕС.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ситуация, когда будут давить на Украину остановить боевые действия, к прекращению огня. Конечно, территории будут временно оккупированы Россией, но будет поддержка со стороны Запада. И надо думать, что будет после 2025 года, что сделает НАТО? Они будут создавать некие сдерживающие предосторожности для России, чтобы она дальше не двигалась, не начинала агрессию? Собственно, если Украина присоединится к ЕС, то НАТО будет союзником. И мы сейчас видим, что ЕС платит 80% того, что платит весь мир. И если будут и немцы, и венгры, республиканцы и демократы в Америке за это, то это приведёт к успеху. Но если нас выведет это из войны, то тогда мы сможем сосредоточиться на других проблемах, в частности, на проблеме Китая. То мне кажется, что это может случиться, и может это случиться как раз в 2025 году», – сказал Волкер.