Волкер: Украину принудят к заморозке в 2025 году, США надо сосредоточиться на Китае

Вадим Москаленко.  
02.11.2024 18:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 345
 
Дзен, Политика, США, Украина


Есть огромная вероятность того, что перспективы Украины – это заморозка и гарантии безопасности от НАТО на уровне страны ЕС.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть огромная вероятность того, что перспективы Украины – это заморозка и гарантии безопасности от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сейчас ситуация, когда будут давить на Украину остановить боевые действия, к прекращению огня. Конечно, территории будут временно оккупированы Россией, но будет поддержка со стороны Запада. И надо думать, что будет после 2025 года, что сделает НАТО? Они будут создавать некие сдерживающие предосторожности для России, чтобы она дальше не двигалась, не начинала агрессию?

Собственно, если Украина присоединится к ЕС, то НАТО будет союзником. И мы сейчас видим, что ЕС платит 80% того, что платит весь мир. И если будут и немцы, и венгры, республиканцы и демократы в Америке за это, то это приведёт к успеху.

Но если нас выведет это из войны, то тогда мы сможем сосредоточиться на других проблемах, в частности, на проблеме Китая. То мне кажется, что это может случиться, и может это случиться как раз в 2025 году», – сказал Волкер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть