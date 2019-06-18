Волкер женился на грузинской красавице

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер женился на журналистке “Голоса Америки”, уроженке Грузии Ие Меурмишвили, передает коррпеспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание “Факты”.

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“Все было прекрасно: погода, люди, атмосфера, музыка. Это была отличная вечеринка!” – написала на своей страничке в социальных сетях Меурмишвили и выложила фото со свадьбы, которая состоялась в отеле Hay-Adams в Вашингтоне.

Для 54-летнего Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь.

Его избранница Меурмишвили сотрудничает с “Голосом Америки” с 2009 года. Она – один из редакторов программы “Вашингтон сегодня”.

Напомним, США назначили Волкера спецпредставителем по Украине в июле 2017 года.