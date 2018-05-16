16.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Волкеру посоветовали поменять свой стиль поведения на Украине

Воинственная риторика спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, посетившего вчера Славянск и разразившегося очередной порцией критики в адрес России, говорит о том, что США не намерены способствовать мирному разрешению конфликта на Донбассе и подталкивать к этому Киев.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Армен Гаспарян, отметивший, что мирное разрешение ситуации зависит от того, насколько стороны вообще готовы в диалогу.

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“Украина всеми силами демонстрирует, что она не собирается вообще обсуждать что-то мирным путем. В Верховной Раде обсуждают реализацию хорватского сценария, то есть зачистку населения. Спецпредставитель США по Украине, делает заявления, которые не только не приближают мирное решение вопроса, а, скорее, наоборот оттягивают.

Во-первых, сама по себе фотография рядом со стелой в Славянске с надписью «Україна понад усе». Может быть, господин Волкер плохо учился в школе и не знает, как это словосочетание звучит на немецком и что оно символизирует?

Во-вторых, заявление о том, что он готов поехать в ДНР и ЛНР только после того, как они будут в составе Украины со всеми вытекающими оттуда последствиями. Согласитесь, что с подобного рода постановкой вопроса очень сложно будет находить какое-то компромиссное решение», – считает Гаспарян.

Эксперт также отметил, что для того, чтобы переговоры вышли из тупика, американский визитер должен сменить свою риторику и перейти от слов к действиям.

«Тональность, с которой господин Волкер выступил с этими заявлениями. Она, по меньшей мере, свидетельствует о том, что вторую сторону в переговорном процессе вообще никто не хочет воспринимать. А коль так, то наивно было бы полагать, что произойдет какая-то серьезна подвижка в переговорном процессе. Волкеру необходимо поменять свой стиль поведения и в таком тоне он лучше бы разговаривал с украинскими властями о том, что неплохо было бы начать выполнять Минские соглашения”, – полагает эксперт.