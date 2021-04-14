Волкова могут привлечь к ответственности за клевету в адрес Пригожина

14.04.2021, Санкт-Петербург, Игорь Фролов

По заявлению бизнесмена Евгения Пригожина в отношении сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Леонида Волкова возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили представители «Конкорда», опубликовав соответствующее сообщение на официальной странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

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По данным пресс-службы «Конкорд», материалы, опубликованные от имени Волкова, имеют состав преступления. Ранее, 1 сентября 2020 года, на страницах Волкова в Facebook и Telegram появились публикации с недостоверной информацией о петербургском предпринимателе, порочащие его честь и деловую репутацию. Команда юристов «Конкорда» обратилась в ОМВД по Савеловскому району Москвы с просьбой возбудить соответствующее уголовное дело.

«Уведомляем, что в рамках следственных действий необходимо допросить Леонида Волкова для подтверждения его участия в публикации клеветы, а так же осуществить все иные следственные действия, направленные на установление лиц и обстоятельств преступления. Судом также вынесено постановление о признании Евгения Викторовича потерпевшим по уголовному делу. Назначена судебно-лингвистическая экспертиза», – сказано в сообщении «Конкорда».

Юристы компании надеются, что нарушитель будет привлечен к ответственности за фейковые публикации, а также поблагодарили сотрудников ОМВД за проделанную работу.

Сейчас представители «Конкорда» внимательно следят за публикациями сотрудников ФБК. Материалы некоторых из соратников Навального уже стали причинами для подачи соответствующих заявлений. Нарушителями оказались Владимир Милов и Любовь Соболь. После подачи заявления против Волкова, сотрудник ФБК решил не возвращаться из Германии, пытаясь избежать наказания за правонарушение.