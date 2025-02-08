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The Washington Post обратил внимание на участившиеся в последнее время нападения на украинские ТЦК и даже убийства их работников разгневанными гражданскими, которых пытаются насильно мобилизовать в армию.

«Только за последнюю неделю взрывы прогремели на трех призывных пунктах. В двух случаях погибли те, кто закладывал бомбы, еще 12 человек, в том числе военнослужащие, получили ранения. СБУ заявила, что российские спецслужбы вербуют молодых людей для совершения терактов в обмен на деньги», – отмечает издание.

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«Взрывы происходят на фоне того, что мобилизационные усилия Украины ослабевают спустя три года после начала конфликта. Солдаты на местах говорят о необходимости подкрепления, но мало кто из украинцев идет добровольцем», – говорится в публикации.

В 2023 году в сети начали распространяться видео, демонстрирующие физические конфликты между призывниками и людьми на улице.

На этой неделе СБУ и Национальная полиция заявили, что совместно выявили 497 человек, которые совершали поджоги военных машин или планировали взрывы на призывных пунктах и украинской железной дороге, которая имеет решающее значение для доставки оружия на передовую.

Хотя украинские правоохранительные органы указывают на Россию как на якобы главного координатора этих атак, большинство инцидентов произошли без какого-либо участия Москвы, говорится в статье. 31 января новобранец, которого везли в учебный центр, позвонил своему знакомому, чтобы тот помог ему сбежать. Когда автобус остановился на заправке, знакомый приехал и, предположительно, застрелил офицера по призыву, а сам вместе с призывником сбежал.

В заявлении сухопутных войск Украины говорится, что в ответ на волну нападений они усиливают меры безопасности для призывных пунктов и их персонала. Это включает в себя дополнительное патрулирование, усиленное наблюдение и новые тренинги для персонала по реагированию в определенных ситуациях и выявлению потенциальных взрывчатых веществ.

При этом власти нагнетают шпиономанию. Так, Андрей Коваленко, руководитель украинского «Центра противодействия дезинформации» утверждает, что главная цель атак на призывные пункты якобы состоит в том, чтобы «посеять еще большее разделение между военными и гражданскими».

По словам Коваленко, российские спецслужбы якобы отслеживают онлайн-чаты на предмет украинцев, которые могут выражать пророссийские взгляды. Затем россияне устанавливают контакт в частном порядке, чтобы предложить финансовый стимул — от 500 до нескольких тысяч долларов.

Впрочем, происходящее, отмечает издание, отражает растущее недовольство в украинском обществе по мере затягивания конфликта. Опрос Киевского международного института социологии в декабре показал, что 38% респондентов согласны с тем, что «для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отдать часть своих территорий». В опросе, проведенном годом ранее, этот показатель был ниже 20%.