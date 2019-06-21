Волнения в Грузии пока что не пугают россиян

21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

МИД РФ советует россиянам воздержаться от поездок в Грузию: на фоне протестов и столкновений в стране, по мнению дипломатов, это может быть небезопасно, однако Ростуризм и туроператоры не спешат с подобными рекомендациями, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В Ростуризме говорят, что Грузия стала для россиян самой популярной заграничной страной — доля пассажиров, отдающих предпочтения покупкам авиабилетов в Грузию, увеличилась на 27%. Рейсы Москва — Тбилиси и Москва — Батуми заняли третье и пятое места соответственно в топ-10 самых популярных летних направлений этого года. При этом цены на билеты по этим направлениям за год изменились незначительно – плюс-минус 2%.

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Начавшиеся накануне в Тбилиси волнения, массовые протесты и столкновения с полицией стали для российских путешественников полной неожиданностью, однако отказываться от своих планов пока никто не спешит, говорят в ведомстве.

Пресс-секретарь Российского союза туроператоров (РСТ) Ирина Тюрина говорит, что всех организованных путешествующих россиян предупредили о том, чтобы пока воздержаться от посещения лишь проспекта Руставели – эта улица входит во все экскурсионные маршруты по Тбилиси. Именно там в настоящее время проходят протесты. За его пределами в Тбилиси обстановка спокойная.

По состоянию на вечер пятницы о случаях возврата туров информации не поступало, заявила Тюрина, уточнив при этом, что «слишком мало времени прошло».

Тюрина напомнила, что по закону об основах туристской деятельности, если МИД и Ростуризм выпустят рекомендации о нежелательности поездок в Грузию, то турфирмы должны вернуть туристам деньги за несостоявшиеся поездки. Однако без рекомендаций со стороны регуляторов отказаться от поездок россияне смогут только, разделив риски с туроператорами, — им вернут средства за вычетом понесенных расходов.