«Волноваться не надо. Ядерные войны так не начинаются» – либеральный эксперт

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Угрозы Дональда Трампа разместить атомные подлодки «в целесообразных регионах» в ответ на «крайне провокационные заявления Медведева» – не более чем болтовня, и это прекрано понимает Владимир Путин.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, многие всполошились и даже делают предположения, что две ударные ядерные подводные лодки вышли на рейд к какой-нибудь северной морской базе ядерных подлодок России. Нет. Трамп сплошь и рядом применяет такой приём: он то, что уже сделано, объявляет своим действием. Условно, это звучит так: мы решили передать Украине три новых комплекса «Пэтриот». Потом выясняется, что это решение принято Германией и Норвегией уже две недели до этого, но Трамп сказал, что это он решил. Вполне возможно, что какие-то две ядерные подлодки, согласно учениям или плановому заданию, вышли куда-то подо льдом Северного Ледовитого океана, и Трамп мог сказать – это я дал приказ. Трамп как человек, который отдаёт военные приказы, действует по-другому», – сказал Ширяев.

Однако, подчеркнул эксперт, главное в другом.