23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Политика, Пропаганда, Украина
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Волну террора на Украине у Порошенко заранее списали на Кремль


Захват заложников в Луцке и Полтаве, а также сопутствующие инцидентам минирования, поджоги и взрывы по всей территории Украины – это якобы давление на офис президента Зеленского непосредственно со стороны Москвы и «пророссийской оппозиции».

Об этом у себя в Facebook написал депутат от порошенковской партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дестабилизация. Все, что происходит последние дни – ради неё. И террористы, и взрывы, и поджоги, и «минировании». На Банковую давят РФ и её украинские шестёрки, чтобы та пошла на условия Кремля, где хорошо знают слабость и трусость Зеленского, его болевые точки и всю информацию, где и как накопали его окружения. У Москвы есть окно возможностей в конце лета и осенью, и она будет в него лезть.

Если гражданское общество станет той стеной, которая сейчас спрячет текущего президента от позорной сдачи страны, стоит понять – градус террора всё равно будет расти, хаос будет усиливаться, а casus belli для последнего аргумента сфабрикуют такой, что станет страшно», – пишет Ариев.

По его словам, украинским «патриотам» надо быть готовыми к такому сценарию морально и не только: «выстоять самим и не дать временным испуганным руководителям страны стать соучастниками уничтожения Украины».

Отметим, что с начала госпереворота на Украине и войны на Донбассе на руках у населения оказались миллионы единиц незарегистрированного оружия из украинских сладов и зоны боевых действий, а также улицы заполонили неадекватные, агрессивно настроенные ветераны «АТО» с посттравматическими синдромами и другими психическими отклонениями.


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