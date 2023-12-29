Волны российских ракет беспрерывно атакуют Украину

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С ночи ВС РФ не прекращают наносить удары по объектам на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители киевского режима на местах и очевидцы.

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Так, мэр Харькова Игорь Терехов в 5.10 утра написал в своем паблике, что в его городе «прогремели по меньшей мере шесть взрывов».

«Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу», – добавил он позже.

В 7.02 мэр публикует новый пост:

«Харьков снова под обстрелом – второй раз за это утро. Есть по меньшей мере четыре прилета».

В 7.56 харьковский гауляйтер написал, что пошла третья волна ударов по городу.

Киевский градоначальник Виталий Кличко в 7.34 тоже сообщил о взрывах в Киеве и призвал всех оставаться в укрытиях.

«Снова взрывы в столице, – добавил он в 8.09. – Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях! В Подольском районе горит складское помещение. Все службы на месте». «Ночные удары по тылам противника сегодня носили массированный характер, – в свою очередь пишет военный паблик «Два майора». – «Герани» работали по Черниговской, Киевской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областям. Особенно сильные удары БПЛА пришлись по Одесской области. Сообщали о применении новой модификации этой серии ударных дронов – из улучшенных материалов и с реактивными двигателями. Во Львове, Черкассах и Харькове взрывы звучали под утро, пуски ракет были с 18 самолетов ТУ-22М3 и ТУ-95мс. Вместе с ложными целями применялись Х-22. Также работало ракетное вооружение наземного базирования».

Военный обозреватель Юрий Подоляка тоже отмечает, что «все началось традиционно с «гераней» примерно около полуночи».

«Несколькими волнами они прошлись по всей Украине (долетели до самой западной ее части – Львовской области). Причем основной удар наносился по Югу (Одесской области). Досталась и очередная порция аэродрому в Староконстантинове, Киеву, Винницкой области. Но это была только прелюдия. Основной удар был нанесен утром (и продолжается до сих пор). КР «Калибр», «Ониксы», КР средней дальности (Х-59, Х-32), «Искандеры» и «Кинжалы» буквально разносят объекты по всей территории подконтрольной Зеленскому. Много прилетов в Харькове и области, Днепропетровске и области. Также опять досталось Киеву, Запорожской области и Одессе. Есть данные по прилетам в Полтавской (аэродром в Миргороде), Черкасской, Винницкой областях. Пока удары не прекращаются. По предварительным данным это один из крупнейших налетов за этот год. А может и крупнейший. Результаты чуть позднее», – написал Подоляка.