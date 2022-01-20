Волочковы повсюду

Мне тут недавно в глаза, в мозг бился выпуск «Давай поженимся». Праздничный вроде как. Туда пригласили Анастасию Волочкову в качестве свахи. Кончилось всё тем, что она унижала невесту и приставала к жениху. Странная дама. Вызывает отвращение, на самом деле. Но если всмотреться, то и жалость тоже…

И вот снова в центре внимания Анастасия Волочкова. На этот раз она отказалась надеть маску в самолёте, о чём целых то ли пять, то ли шесть часов спорила с представителями авиакомпании.

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Тут, конечно, есть момент педагогический. Сколько тех, кто похож на Волочкову, исключительно тем, что старательно и упорно не носит маски. Есть те, кто не делает это исключительно по медицинским соображениям, но большинству просто лень и просто важно показать своё крупное, как рогатый зверь, Я. Мол, хоть тут да бунтану!

Это, кстати, история не история о том, что каждому принудительно нужно нацепить маску – нет, это история о бесконечной гордыне. А где она – там и Волочкова.

Знаете, что изумляет относительно неё в самолёте больше всего? То, что спорила то ли пять, то ли шесть часов. Представляете, сколько сил и сколько тщеславия надо иметь на это?

Она ведь и сама пояснила: мол, пристали ко мне, ибо я Волочкова. Понимаете, да, отчего я о гордости?

Анастасия искренне считает себя чуть ли не божеством. Но главная трагедия в том, что мы сами – аудитория, потому что от «мы» читатель открестится – нарекли таких, как Волочкова, людьми первого сорта. А за что, собственно? Да, когда-то она была известной, но не самой лучшей, кстати, балериной – ну и? Что ещё? Дальше началось стремительное падение вниз с сомнительными привычками. И Волочкова известна лишь тем, что она известна.

Так вот, пока наше общество будет выдвигать в первый ряд таких вот волочковых, вряд ли мы сможем получить нечто действительно основательное и созидательное.

Да, фрики были всегда, но большинство из них всегда осознавали себя фриками. Сейчас же они позиционируют себя как лучших людей страны. И вот этот пугает. Пугает вдвойне, потому что мы позволяем им это делать. Спрашивается, доколе?