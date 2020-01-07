Володимир Аравийский кругом заврался: глава МИД Омана оказался на месте случайно

07.01.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский следует «традиции» своего предшественника – отдыхать в тропиках втайне от своего народа. Мало того, он пытается прикрывать свой увеселительный вояж якобы рабочим визитом.

Об этом в беседе на телеканале НАШ заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава государства, если он едет в зарубежный визит любого статуса, должен встречаться с главой государства или главой правительства. С кем он встретился? С министром иностранных дел, который, так случилось, был в Маскате, столице Омана.

Это что, встреча уровня президента большого государства, которое в десятки раз, и территорией, и населением, больше Омана?!

И очень смешно слушать о предмете переговоров – какие инвестиции из Омана? Это не бедная страна, но и не страна размеров Саудовской Аравии. Это страна с ограниченным ресурсом. Никакой двусторонней торговли у нас нет, несколько десятков миллионов долларов – ничто.

По-моему, это такое поспешное прикрытие для президента Зеленского. Он хотел прикрыть настоящую свою цель – отдохнуть в Омане. Там зимой климатические условия комфортные, это тропики.

К сожалению, снова все происходит в секрете от украинского народа. Мы помним отдых Порошенко на Мальдивских островах – то же самое.

Более того, идет вранье. Например, заявление Офиса президента, что он ехал за свой счет. Если он ехал с рабочим визитом, почему президент должен за свой счет оплачивать рабочий визит? А охрану он с собой вез за свой счет?», – недоумевает дипломат.