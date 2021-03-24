Володин и Жириновский придумали, как спасти США от Байдена

24.03.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести в российское законодательство новые требования к кандидатам на пост президента РФ.

Об этом он заявил сегодня в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жириновский предложил проверять, отвечает ли кандидат требованиям по допуску к гостайнам, а также прошел ли он медкомиссию.

«Мы видим, что в Америке происходит – человек по трапу подняться не может. Если бы было заключение врачей, может, он вообще ходить не может. И третье. Как можно быть верховным главнокомандующим, если ни дня не служил в армии. Поэтому непрохождение воинской службы тоже должно быть основанием для отказа в регистрации. У нас выборы в 24-м году. И пойдут люди, которые к армии никакого отношения не имели, чрезмерно больные и те, у кого есть основания в отказе в допуске к гостайне. Чтоб шпион не прорвался в президенты», – сказал Жириновский.

Предложение было с энтузиазмом воспринято спикером Вячеславом Володиным. Он предложил не только внести соответствующие изменения в российское законодательство, но инициировать гармонизацию этих норм с другими странами.

«Предложения, которые вы высказываете, многие проблемы снимут в европейских странах, да и в США. Видите, что происходит из-за того, что этих норм у них нет. Нездоровые случайные люди попадают во главу этих государств, а потом все страны становятся заложниками их политики», – сказал Володин.