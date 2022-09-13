Володин: Китайцы понимают, что Россия не могла не начать СВО

13.09.2022  18:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Будущее мира будет связано с международными организациями, в которые на входят страны Запада.

Об этом сегодня, открывая осеннюю сессию российского парламента, заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Будущее мира будет связано с международными организациями, в которые на входят страны Запада. Об...

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«Будущее за новыми международными объединениями – БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Ключевое преимущество этих организаций в том, что они основаны на принципах взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств», – сказал Володин.

По его мнению, западные страны ведут себя крайне эгоистично, что показала недавно заключенная под давлением Запада «зерновая сделка» с Украиной.

«Наша страна сделала все, чтобы продовольствие было отправлено. Но что мы видим: только 3% этого зерна направлены по назначению, а большая его часть – в государства Евросоюза, не испытывающие проблем, с которыми сталкиваются беднейшие страны. Это справедливо? Думают только о себе, и так во всем», – отметил Володин.

Он считает, что большая часть мира поддерживает Россию.

«На прошлой неделе обсуждали СВО с китайскими коллегами. По их мнению, Вашингтон не оставил России другого выбора. Это понимают в мире все больше государств. ЕС и США пытались заблокировать нашу страну, но вместо этого заблокировали себя. Последние голосования в ООН показали: большая часть населения мира не разделяет их позицию. Санкции против России не поддерживают 80% населения планеты. С каждым днем все более становится понятна реальная сущность Вашингтона», – сказал Володин.

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