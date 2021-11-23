Володин – коммунисту-блогеру: «Меньше слов – меньше срок»

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал депутата-коммуниста Михаила Матвеева за запись в его телеграм-канале.

В ходе обсуждения поправок в госбюджет Матвеев предложил выделить Самарской области дополнительные средства на решение проблемы с жильем для детей-сирот, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров назвал эту поправку безграмотной, поскольку социальные проблемы решаются в целом для всей страны. Кроме того, коммунист не указал источника выделения средств. Володин указал, что Самарская область является регионом-донором и в состоянии сама решать проблему.

Этот диалог Матвеев записал на свой мобильный телефон, в котором обозвал оппонентов демагогами, хотя они этого не слышали. Ролик он выложил в youtube и прокомментировал в телеграме. Володин прочел этот комментарий, хотя и вел заседание.

«Ничего личного. Вы выносите вопросы, и мы их обсуждаем. Возможно, вы их воспринимаете болезненно в плане ответов. Но, на мой взгляд, нужно быть корректными. Нельзя информацию искривлять. Тем более, формировать мнение граждан не на основе цифр и фактов», – сказал Володин.

Он считает, что Матвеев пытается «отмазать» руководство области, которое не решает проблему детей-сирот.

«Коллеги, так нельзя. Отвечать придется тем, кто не решает эти проблемы. А если кто крышует этих людей, то люди, которые находятся в этом зале и пишут разные истории в телеграм-каналах. Хорошо, что они не анонимные, но иногда меньше слов – меньше срок. Соблюдайте этику и политическую культуру», – пригрозил Володин.

Матвеев решил ответить спикеру, упомянув, что родина Володина Саратовская область является дотационным регионом, а сам спикер слишком много говорит.

«Импонирует ваше остроумие, быстрая реакция, и то, что у нас парламент при таком председателе является местом для дискуссий, тоже отрадно. Но регионов-доноров всего 13. Не надо демонизировать тех, кто кормит остальных, включая Саратовскую область. Когда вы комментируете практически каждое выступление, съедается много времени. Говорите и дальше, но короче, лапидарнее», – сказал Матвеев.

Володин, напомнил, что его избрало на должность большинство Госдумы.

«Вы что, хотите мне рот заткнуть? Тогда готовьтесь отвечать, почему регион длительное время не решал эту проблему?», – ответил Володин.

Матвеев не угомонился и опубликовал еще одни пост в телеграм-канале.

«Как Володин успевает столько говорить по каждому вопросу, да ещё телеграмм Матвеева читать? Просто сверхчеловек», – пытался язвить коммунист.