Володин намекнул, что Зюганова подсиживают в КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Госдуме, анонсировал встречу руководителей фракций с президентом России.

Это сообщение удивило руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева, который ничего о встрече не знал, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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В дискуссию вмешался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Насколько я знаю, Геннадий Андреевич разговаривал с Владимир Владимировичем. Президент ему такую встречу подтвердил. Геннадий Андреевич поделился с товарищами, а товарищи оказались… Поэтому лучше не делиться такой информацией. У вас партия коллективистов, но она не изжила пороков своей предшественницы. Поэтому мы вас бережем от ваших же товарищей.

Исходите из того, что это разговор друзей. Конкуренты – не мы вам, а те, кто рядом с вами сидят. Рейтинг Коломейцева из-за наших с ним диалогов уже выше, чем у Зюганова. Поэтому я больше не буду вам отвечать, потому что иначе ваша внутрипартийная конкуренция приведет вас к почетной ссылке в Ростовскую область. А у вас все идет блестяще», – сказал Володин.