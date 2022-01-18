Володин: НАТО готовится ввести войска на Украину

18.01.2022  14:51 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

НАТО готовится ввести войска на Украину, прикрываясь информационной истерикой.

Об этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил сегодня на открытии весенней сессии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО готовится ввести войска на Украину, прикрываясь информационной истерикой. Об этом спикер Госдумы РФ...

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«Последние месяцы звучит истерика вокруг Украины. Конгрессмены и представители Госдепа пугают весь мир якобы предстоящим вторжением России. Совершенно очевидно: Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам. Действует по стандартной схеме, ничего нового. Сначала придумывают образ врага, потом героически с ним борются. Так было в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии. Все это можно расценивать, как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы – там. А сейчас они думают, как им обосновать  ввод войск. Иными словами: НАТО стремится оккупировать Украину», – сказал Володин.

Он призвал не позволить НАТО осуществить свои планы.

«В этой связи крайне важен диалог по гарантиям безопасности. Мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир, потому что мы не можем позволить, чтобы НАТО свои войска вводило на территорию Украины. Это вопрос безопасности наших граждан и граждан европейских государств. У России есть, чем ответить, но это приведет понятно к каким последствиям», – сказал Володин.

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