Володин обещает спасти новые территории. Лишь бы не вышло как с Зеленским

03.10.2022  15:50 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Политика, Россия


Принятие четырех новых регионов в состав России было единственной возможностью спасти их жителей.

Об этом сегодня заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Принятие четырех новых регионов в состав России было единственной возможностью спасти их жителей. Об...

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«Для нас сегодня судьбоносный день. Мы с вами осознаем, что единственная возможность спасти жителей четырех субъектов – это вступление в состав РФ.

Этого дня ждали долго – 30 лет. Давайте не будем это забывать. Попранные права и свободы, отобранная возможность говорить на родном языке, исповедовать свою веру, история, которая была переписана под диктовку Сороса, культура, которую забыли, традиционные ценности, – все это прошли граждане РФ наши соотечественники, проживающие в четырех субъектах.

Они и сегодня сталкиваются с бомбежками, обстрелами. Это все продолжалось на протяжении 8 лет. Единственная возможность положить этому конец – воссоединиться и жить вместе, строить планы на будущее», – сказал Володин.

Напомним, что в начале СВО спикер Госдумы был среди тех, кто распространял сведения о бегстве Владимира Зеленского за границу и обещал крах киевского режима в считанные дни.

Ничего из этого не произошло.

Зато украинская армия с конца августа теснит российские войска, заставляя отступать с территорий, где население уже получало паспорта РФ.

ВСУ в последние дни продолжают наступление как на Донбассе, так и в Херсонской области.

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